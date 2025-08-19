О нас

Мирзоян обсудит с послами Армении в зарубежных странах проект "Зангезурского коридора"

Мирзоян обсудит с послами Армении в зарубежных странах проект "Зангезурского коридора" Глава МИД Армении Арарат Мирзоян с 25-го по 27-ое августа проведет ежегодное совещание с аккредитованными в зарубежных странах армянскими послами в Сюникской области.
В регионе
19 августа 2025 г. 10:10
Мирзоян обсудит с послами Армении в зарубежных странах проект Зангезурского коридора

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян с 25-го по 27-ое августа проведет ежегодное совещание с аккредитованными в зарубежных странах армянскими послами в Сюникской области.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Он проинформирует послов о деталях проекта Зангезурского коридора ( "Маршрут Трампа"), по которому была достигнута договоренность в Вашингтоне 8 августа между главами США, Азербайджана и Армении.

Отмечается, что в эти же дни в Сюнике будут находиться и аккредитованные в Армении послы зарубежных стран, для них также планируется провести "ознакомительную" поездку.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi