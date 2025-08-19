Мирзоян обсудит с послами Армении в зарубежных странах проект "Зангезурского коридора"

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян с 25-го по 27-ое августа проведет ежегодное совещание с аккредитованными в зарубежных странах армянскими послами в Сюникской области.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Он проинформирует послов о деталях проекта Зангезурского коридора ( "Маршрут Трампа"), по которому была достигнута договоренность в Вашингтоне 8 августа между главами США, Азербайджана и Армении.
Отмечается, что в эти же дни в Сюнике будут находиться и аккредитованные в Армении послы зарубежных стран, для них также планируется провести "ознакомительную" поездку.