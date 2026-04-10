Мирзоян: На этапе строительства TRIPP Армении потребуется помощь третьей страны
- 10 апреля, 2026
- 14:56
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что на этапе строительства проекта TRIPP ("Маршрут Трампа") Еревану потребуется помощь третьей страны в качестве партнера.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргус Цахкна.
"Мы надеемся как можно скорее перейти к следующему этапу - строительству. Именно здесь нам понадобятся третьи партнеры. Конечно, контракт будет двусторонним – Армения – США, но партнеры понадобятся нам как на этапе строительства, так и, скорее всего, на этапе управления системами", - подчеркнул Мирзоян.
Министр добавил, что работа над проектом продолжается в интенсивном режиме и находится на стадии согласования рабочих документов и межправительственного соглашения.
По его словам, ни для кого не секрет, что, хотя TRIPP является двусторонним проектом, он продиктован интересами многих стран, начиная с Китая и заканчивая Португалией.
"Один его конец должен граничить с Азербайджаном, а другой - с Нахчываном, но логичным продолжением является армянская железнодорожная сеть в Турцию и страны Центральной Азии", - заявил он.
По словам главы МИД, интерес к проекту проявляют также государства Ближнего Востока.