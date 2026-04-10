    Мирзоян: На этапе строительства TRIPP Армении потребуется помощь третьей страны

    В регионе
    • 10 апреля, 2026
    • 14:56
    Мирзоян: На этапе строительства TRIPP Армении потребуется помощь третьей страны

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что на этапе строительства проекта TRIPP ("Маршрут Трампа") Еревану потребуется помощь третьей страны в качестве партнера.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    "Мы надеемся как можно скорее перейти к следующему этапу - строительству. Именно здесь нам понадобятся третьи партнеры. Конечно, контракт будет двусторонним – Армения – США, но партнеры понадобятся нам как на этапе строительства, так и, скорее всего, на этапе управления системами", - подчеркнул Мирзоян.

    Министр добавил, что работа над проектом продолжается в интенсивном режиме и находится на стадии согласования рабочих документов и межправительственного соглашения.

    По его словам, ни для кого не секрет, что, хотя TRIPP является двусторонним проектом, он продиктован интересами многих стран, начиная с Китая и заканчивая Португалией.

    "Один его конец должен граничить с Азербайджаном, а другой - с Нахчываном, но логичным продолжением является армянская железнодорожная сеть в Турцию и страны Центральной Азии", - заявил он.

    По словам главы МИД, интерес к проекту проявляют также государства Ближнего Востока.

    Маршрут Трампа (TRIPP) Арарат Мирзоян Маргус Цахкна Армения Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Mirzoyan: TRIPP layihəsinin tikintisi üçün Ermənistana üçüncü ölkənin dəstəyi zəruridir

    15:31

    Стармер назвал конфликт на Ближнем Востоке определяющим для будущего Британии

    15:29
    Премьер-министр Литвы ознакомилась с Ичеришехер

    15:23

    Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников MİDA медалью "Терегги"

    15:20

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему долгосрочных обязательств (01.01.2026)

    15:19

    Япония вводит штраф в $64 тыс. за создание ГМО-детей

    15:01

    СМИ: Макрон уговаривает Трампа посетить саммит G7 и ужин в Версале

    15:00

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему обязательств (01.01.2026)

    14:56

    Мирзоян: На этапе строительства TRIPP Армении потребуется помощь третьей страны

    14:49

    Совет ЕС одобрил выделение оборонного финансирования Чехии и Франции по программе SAFE

