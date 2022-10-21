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Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили углубление сотрудничества в Центральной Азии

Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили углубление сотрудничества в Центральной Азии Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком формате в резиденции "Огузхан" в Ашхабаде.
В регионе
21 октября 2022 г. 09:51
Мирзиёев и Бердымухамедов обсудили углубление сотрудничества в Центральной Азии

Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком формате в резиденции "Огузхан" в Ашхабаде.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений, основанных на "многовековых узах дружбы и добрососедства" между народами двух государств.

В частности, президенты обсудили вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической, водной, аграрной и других сферах.

В ходе переговоров было отмечено, что за последние годы удалось достичь прорыва по всем направлениям практического взаимодействия - на основе "дорожной карты" успешно реализуются договоренности, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне.

Главы государств выразили уверенность, что нынешняя встреча даст новый мощный импульс развитию многогранных узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства.

Также в ходе переговоров Мирзиёев и Бердымухамедов обменялись мнениями по международной и региональной повестке, в том числе обсудили вопросы углубления сотрудничества в Центральной Азии.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan və Türkmənistan liderləri arasında görüş olub

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