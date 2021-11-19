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Минюст Грузии готов доставить Саакашвили в военный госпиталь

Минюст Грузии готов доставить Саакашвили в военный госпиталь Минюст Грузии приняло решение доставить экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в реанимационном отделении тюремной больницы, в военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили в Гори.
В регионе
19 ноября 2021 г. 16:14
Минюст Грузии готов доставить Саакашвили в военный госпиталь

Минюст Грузии приняло решение доставить экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в реанимационном отделении тюремной больницы, в военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили в Гори.

Как передает грузинское бюро, об этом на брифинге заявил министр юстиции Рати Брегадзе.

Как пояснил министр, вывод заключенного за пределы пенитенциарного учреждения требует согласия самого осужденного. Вместе с тем глава Минюста попросил Саакашвили прекратить голодовку, а его сторонников - не устраивать митинги около госпиталя. В противном случае политика вернут в тюремную больницу.

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Версия на английском языке Mikheil Saakashvili may be transferred to military hospital
Версия на азербайджанском языке Mixeil Saakaşvili hərbi hospitala köçürülə bilər

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