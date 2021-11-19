Минюст Грузии готов доставить Саакашвили в военный госпиталь

Минюст Грузии приняло решение доставить экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в реанимационном отделении тюремной больницы, в военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили в Гори.

Минюст Грузии приняло решение доставить экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в реанимационном отделении тюремной больницы, в военный госпиталь имени Георгия Абрамишвили в Гори.

Как передает грузинское бюро, об этом на брифинге заявил министр юстиции Рати Брегадзе.

Как пояснил министр, вывод заключенного за пределы пенитенциарного учреждения требует согласия самого осужденного. Вместе с тем глава Минюста попросил Саакашвили прекратить голодовку, а его сторонников - не устраивать митинги около госпиталя. В противном случае политика вернут в тюремную больницу.