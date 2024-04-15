Минобороны Украины: Канада летом передаст 450 беспилотников SkyRanger

Канада летом начнет передачу Киеву 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger.

Канада летом начнет передачу Киеву 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны Украины, опубликованном в Telegram-канале.

"На внеочередном заседании коалиции дронов Украина проинформировала партнеров о ситуации на поле боя и насущных потребностях для отражения атак. По результатам заседания страны подтвердили свой вклад и сделали новые. Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых SkyRanger", - сказано в сообщении.

В феврале этого года министр обороны Канады Билл Блэр заявил о том, что планируется отправить Украине свыше 800 многоцелевых БПЛА SkyRanger R70 общей стоимостью более 95 млн долларов.