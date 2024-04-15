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Минобороны Украины: Канада летом передаст 450 беспилотников SkyRanger

Минобороны Украины: Канада летом передаст 450 беспилотников SkyRanger Канада летом начнет передачу Киеву 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger.
В регионе
15 апреля 2024 г. 17:03
Минобороны Украины: Канада летом передаст 450 беспилотников SkyRanger

Канада летом начнет передачу Киеву 450 многоцелевых беспилотников SkyRanger.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны Украины, опубликованном в Telegram-канале.

"На внеочередном заседании коалиции дронов Украина проинформировала партнеров о ситуации на поле боя и насущных потребностях для отражения атак. По результатам заседания страны подтвердили свой вклад и сделали новые. Канада летом начнет передачу 450 многоцелевых SkyRanger", - сказано в сообщении.

В феврале этого года министр обороны Канады Билл Блэр заявил о том, что планируется отправить Украине свыше 800 многоцелевых БПЛА SkyRanger R70 общей стоимостью более 95 млн долларов.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Ukraynaya 450 “SkyRanger” PUA-ları təhvil verəcək

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