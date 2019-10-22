Минобороны Турции: С начала операции погибли семь военных, 90 получили ранения

Семь турецких военных погибли с начала операции в Сирии, 90 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила представитель минобороны Турции Надиде Шебнем Актоп.

Напомним, что на прошлой неделе США и Турция заявили, что договорились о приостановке операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

"С начала операции "Источник мира" семь наших боевых товарищей погибли, 90 получили ранения", - сказала Ш.Актоп журналистам.

Она добавила, что с момента объявления режима прекращения огня было зафиксировано 42 случая его нарушения со стороны курдских сил, в то же время их отход из зоны безопасности продолжается.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии.