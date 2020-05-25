Министр здравоохранения Грузии выступила с критикой армянского коллеги

Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе ответила на заявление своего армянского коллеги, сообщает Report.ge.

Она подчеркнула, что высказывание Арсена Торосяна необоснованно и вызывает немало вопросов.

"Мы неоднократно связывались по телефону, когда началась эпидемия, консультировались и сравнивали ситуацию в наших странах. Если у него были какие-либо вопросы, он мог спросить напрямую. Достижения системы здравоохранения Грузии не вызывают сомнений, и это подтверждают не только цифры, но и оценки со стороны общественности. Поэтому непонятно, что дало моему коллеге основание сделать это заявление", - сказала Екатерина Тикарадзе.

Напомним, что министр здравоохранения Армении Арсен Торосян выразил недоверие статистике Грузии по COVID-19 и предположил, что не все инфицированные учтены. Он отметил также, что армянская противоэпидемиологическая система сильнее грузинской.