Министр иностранных дел Турции: США лишились доверия других стран и мы не знаем их цели

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Во время последних процессов США лишились доверия других стран".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом, комментируя предложение США о создании в Сирии "безопасного региона", заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он подчеркнул, что было бы неправильно говорить о таких вопросах, пока официальный Вашингтон вновь не завоюет доверие: "Первым делом, доверие должно быть восстановлено конкретными шагами. Мы не знаем цели США. Для начала должна быть устранена атмосфера недоверия".