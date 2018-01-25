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    Министр иностранных дел Турции: США лишились доверия других стран и мы не знаем их цели

    Мевлют Чавушоглу выразил отношение к предложению США о создании в Сирии безопасного региона© Report

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Во время последних процессов США лишились доверия других стран".

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом, комментируя предложение США о создании в Сирии "безопасного региона", заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    Он подчеркнул, что было бы неправильно говорить о таких вопросах, пока официальный Вашингтон вновь не завоюет доверие: "Первым делом, доверие должно быть восстановлено конкретными шагами. Мы не знаем цели США.  Для начала должна быть устранена атмосфера недоверия". 

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