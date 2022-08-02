МИД Турции выразил обеспокоенность событиями в Ираке

Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность событиями в Ираке.

Министерство иностранных дел Турции выразило обеспокоенность событиями в Ираке.

Как сообщает Report , в турецком дипведомстве отметили, что с обеспокоенностью следят за событиями в Багдаде.

В сообщении говорится, что турецкая сторона надеется на устранение в кратчайшие сроки политической неопределенности, ставшей причиной протекающих в Ираке процессов, и формирование правительства на основе ожиданий иракского народа.

"Мы уважаем право иракцев выражать свое мнение демократическими средствами. В данном контексте мы подчеркиваем важность недопущения насилия и поддержания общественного порядка. Призываем все стороны действовать со здравым смыслом и проявлять сдержанность", - сказали в МИД.