МИД России: Представители Турции и Армении договорились о конструктивном диалоге

Специальный представитель Армении по началу диалога с Турцией Рубен Рубинян и его турецкий коллега Сердар Кылыч по итогам переговоров в пятницу в Москве договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе, чтобы выявить точки соприкоснов

Специальный представитель Армении по началу диалога с Турцией Рубен Рубинян и его турецкий коллега Сердар Кылыч по итогам переговоров в пятницу в Москве договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе, чтобы выявить точки соприкосновения.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"Условлено о продолжении поиска точек соприкосновения, что работало бы во благо народов двух стран, в интересах стабильности и экономического процветания региона", - указали в министерстве.

Встреча прошла при посредничестве замглавы МИД РФ Андрея Руденко.