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МИД России: Представители Турции и Армении договорились о конструктивном диалоге

МИД России: Представители Турции и Армении договорились о конструктивном диалоге Специальный представитель Армении по началу диалога с Турцией Рубен Рубинян и его турецкий коллега Сердар Кылыч по итогам переговоров в пятницу в Москве договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе, чтобы выявить точки соприкоснов
В регионе
14 января 2022 г. 20:16
МИД России: Представители Турции и Армении договорились о конструктивном диалоге

Специальный представитель Армении по началу диалога с Турцией Рубен Рубинян и его турецкий коллега Сердар Кылыч по итогам переговоров в пятницу в Москве договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе, чтобы выявить точки соприкосновения.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"Условлено о продолжении поиска точек соприкосновения, что работало бы во благо народов двух стран, в интересах стабильности и экономического процветания региона", - указали в министерстве.

Встреча прошла при посредничестве замглавы МИД РФ Андрея Руденко.

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Версия на английском языке Russian FM: Turkish, Armenian reps agree to hold constructive dialogue
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Türkiyə və Ermənistan nümayəndələri konstruktiv dialoq aparmağa razılaşıblar"

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