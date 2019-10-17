Захарова: Личность Гарегина Нжде надо рассматривать с точки зрения истории

В России церковь отделена от государства, что относится ко всем религиозным направлениям.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос о призывах российского депутата Леонида Калашникова по сносу памятной таблички Гарегина Нжде на территории армянского храма в российском Армавире.

"Во-первых, я, честно говоря, не знала об аспектах этой ситуации, о том, что на территории армянского храма есть такая табличка. Я считаю, что мы исходим из того, что у нас церковь отделена от государства и относится это ко всем религиозным направлениям", - заявила М.Захарова.

По ее мнению, оценку деятельности Г.Нжде должны давать историки.

"Второй момент - если возвращаться к этой теме глобально, что ее нужно возвращать в лоно некой историчности. Оценки с этой точки зрения мы все дали в ходе, кстати говоря, формата брифингов, а также дали в ходе специального доклада, который был опубликован и доступен на сайте МИД России", - подчеркнула представитель российского ведомства, добавив, что оценка МИД до сих пор актуальна с точки зрения истории.

Ранее МИД России представил доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". В нем отмечается, что бывшая правящая Республиканская партия Армении совершала шаги по увековечению памяти "такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Гарегин Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом".