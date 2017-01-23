МИД: Казахстан предоставит площадку в случае продолжения межсирийских переговоров

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Казахстан готов предоставить площадку в случае продолжения международной встречи по межсирийским переговорам. Как сообщает Report со ссылкой на Казинформ, об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.

"Мы рассматриваем свою задачу, как принимающей стороны этих переговоров. В случае необходимости мы будем готовы предоставить площадку и для проведения дальнейших переговоров. Казахстан не является стороной гаранта этих переговоров, мы являемся страной, принимающей эти переговоры. Поэтому это не наша прерогатива принимать решения об их расширении или дальнейшего продолжения. Мы лишь подтверждаем, что готовы и дальше оказывать содействие для их успеха", - заявил Роман Василенко.

Он отметил, что сейчас обсуждается рассадка участников Астанинского процесса за одним столом.

По словам Романа Василенко, Казахстан "не гонится за дивидендами". "Главная причина, благодаря которой Президент Казахстана очень активно и однозначно поддержал предложение Президентов РФ и Турции по проведению переговоров, заключается в том, что мы хотели бы внести свой дополнительный вклад в прекращение кровопролитной войны, которая терзает Сирию на протяжении шести лет", - отметил замглавы МИД.

Отметим, инициированная Россией встреча по Сирии пройдет сегодня в Астане.