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МИД Ирана подготовил черновик соглашения по ядерной сделке

МИД Ирана подготовил черновик соглашения по ядерной сделке Черновой вариант соглашения по восстановлению в полном объеме ядерной сделки с Ираном подготовлен, однако остается ряд нерешенных вопросов.
В регионе
28 февраля 2022 г. 14:58
МИД Ирана подготовил черновик соглашения по ядерной сделке

Черновой вариант соглашения по восстановлению в полном объеме ядерной сделки с Ираном подготовлен, однако остается ряд нерешенных вопросов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде на пресс-конференции.

"Остаются аспекты, которые необходимо решить. Речь о вопросах по снятию санкций, гарантиях и некоторых политических претензиях в адрес мирной атомной деятельности Ирана, которые должны быть соответствующим образом решены", - сказал он.

Дипломат добавил, что "черновик [соглашения] был подготовлен совместно". По его словам, иранская делегация "находится в Вене не для того, чтобы заключать новое соглашение". "Мы находимся в Вене для того, чтобы убедиться, что США намерены вернуться к ядерной сделке и снять санкции", - отметил Хатибзаде.

8 февраля в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним.

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Версия на английском языке Iran develops draft agreement on nuclear deal

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