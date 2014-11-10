МИД Ирана: небольшой прогресс достигнут на переговорах по ИЯП в Омане

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Незначительный прогресс достигнут на переговорах по иранской ядерной программе в Омане, в которых принимали участие координатор ЕС Кэтрин Эштон, госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, заявил представитель иранской делегации.

Третий раунд трехсторонней встречи начался в понедельник утром и длился на протяжении трех часов в закрытом для прессы режиме.

"Шестерка" международных переговорщиков (США, Россия, Британия, Франция, Китай и Германия) и Иран ведут переговоры о выработке системы гарантий исключительно мирного характера иранской ядерной программы в обмен на полное постепенное снятие международных санкций. Договоренность должна быть выработана до 24 ноября.

СМИ сообщали, что в ходе текущих переговоров стороны, как ожидается, могут достичь договоренности по вопросам заключения всеобъемлющего соглашения.