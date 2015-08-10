МИД Грузии вновь направил РФ ноту протеста из-за баннера под Цхинвалом

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ МИД Грузии в понедельник, 10 августа, через швейцарское посольство вновь передал ноту протеста Российской Федерации в связи с установкой баннера в Цхинвальском регионе, обозначающего границу Южной Осетии, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

Как сообщает пресс-служба МИД Грузии, в ноте выражен протест в связи с повторной установкой 6 августа "баннера с указанием так называемой границы на прилегающей к селу Цителубани Горийского района территории".

13 июля в пресс-службе "КГБ" Южной Осетии сообщили, что в ходе реализации программы делимитации и демаркации государственной границы республики с РФ и Грузией Пограничной службой в Цхинвальском, Знаурском и Ленингорском районах с 1 июля 2015 года проводятся плановые работы по установке и восстановлению информационных знаков (указателей) на осетино-грузинской границе.

В рамках указанной деятельности полномочными органами республики на удалении 50 и 100 метров от границы вглубь территории Южной Осетии установлены новые информационные знаки в окрестностях населенных пунктов Балта и Цнелис Знаурского района, Орчосан и Цинагар Ленингорского района. "Восстановлены ранее поврежденные указатели вблизи сел Ионча Знаурского района и Дисев Цхинвальского района", - говорилось в сообщении.

Ранее в июле МИД Грузии через швейцарское посольство направил ноту протеста России в связи с установкой указателей, обозначающих границу Южной Осетии. По утверждению грузинской стороны, новые указатели были передвинуты на 300 метров, и в этой зоне оказался нефтепровод Баку-Супса.