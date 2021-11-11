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МИД Грузии: Информация о признании парламентом Беларуси Абхазии и Цхинвальского региона ложная

МИД Грузии: Информация о признании парламентом Беларуси Абхазии и Цхинвальского региона ложная ”Информация в российских медиа-ресурсах о начале в Беларуси процедур признания оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона, не соответствует действительности".
В регионе
11 ноября 2021 г. 19:37
МИД Грузии: Информация о признании парламентом Беларуси Абхазии и Цхинвальского региона ложная

”Информация в российских медиа-ресурсах о начале в Беларуси процедур признания оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона не соответствует действительности".

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в распространенном Министерством иностранных дел Грузии (МИД) сообщении.

Было отмечено, что посольство Грузии в Беларуси контактировало с МИД этой страны по данному вопросу и белорусская сторона опровергла информацию.

Отметим, что согласно информации, опубликованной на российских интернет-ресурсах, белорусские власти в ближайшее время планируют признать “независимость” Абхазии, и соответствующий законопроект будет вынесен на обсуждение парламента страны.

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Версия на английском языке Georgian FM: Information on recognition of Abkhazia, Tskhinvali by Belarus fake
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN: “Belarusun Abxaziya və Tsxinvalı tanıyacağı barədə yayılan məlumatlar yalandır”

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