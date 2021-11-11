МИД Грузии: Информация о признании парламентом Беларуси Абхазии и Цхинвальского региона ложная

”Информация в российских медиа-ресурсах о начале в Беларуси процедур признания оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона не соответствует действительности".
Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в распространенном Министерством иностранных дел Грузии (МИД) сообщении.
Было отмечено, что посольство Грузии в Беларуси контактировало с МИД этой страны по данному вопросу и белорусская сторона опровергла информацию.
Отметим, что согласно информации, опубликованной на российских интернет-ресурсах, белорусские власти в ближайшее время планируют признать “независимость” Абхазии, и соответствующий законопроект будет вынесен на обсуждение парламента страны.