МИД: Более четырех тысяч граждан России воюют на стороне террористов в Сирии

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Свыше четырех тысяч российских граждан воюют на стороне террористов в Сирии, по возвращении в Россию их ждет уголовное преследование. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов, выступая на конференции ОБСЕ по антитеррору.

"В России в настоящее время на контроле правоохранительных органов находится свыше четырех тысяч российских граждан, выехавших из страны для участия в вооруженных формированиях [Сирии], - сказал он. - При этом, несмотря на то, что многие террористы заявляют о своем российском происхождении, они отнюдь не стремятся вернуться в нашу страну, где их практически неизбежно ждет жесткое и справедливое уголовное преследование".

"Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что хребет международного терроризма в Сирии сломлен", - отметил Сыромолотов. Несмотря на это, по словам замглавы МИД, террористы "не откажутся от своих задач". "В ближайшее время стоит ожидать появления новых очагов терроризма, в том числе на пространстве ОБСЕ", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.