Мевлют Чавушоглу: Мы договорились о нормализации отношений с США

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ “Мы ждем, что США серьезно будут учитывать нашу позицию в вопросе поддержки FETÖ, YPG”.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции в Анкаре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Министр выделил, что турецкие и американские дипломаты встретятся в марте и продолжат обсуждения по устранению имеющихся проблем: "Мы больше не хотим обещаний от США, а ждем конкретных шагов. Либо восстановим наши отношения, либо они будут ухудшаться. Со вчерашнего вечера мы проявили волю и договорились о нормализации отношений".

Госсекретарь США Р.Тиллерсон же отметил, что официальный Вашингтон придает большое значение связям с Турцией: “Я верю, что эти связи в будущем увеличатся. В целях США и Турции в вопросе Сирии нет разногласий. Мы скоординируем деятельность в связи с этими вопросами, так же как и вопрос борьбы с ИГИЛ и другими террористическими группировками".