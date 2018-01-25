Мэру Махачкалы предъявлены обвинения

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Мэру Махачкалы Мусе Мусаеву предъявлены обвинение в превышении должностных полномочий. Как передает Report, об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным следствия, в результате его действий Республике Дагестан был причинен ущерб на сумму около 80 млн рублей ( около 1 млн. 425 тыс. долларов США).

Отмечается, что в рамках дела проведены обыски у подчиненных Мусаева, в том числе у должностных лиц мэрии, которые занимались подготовкой пакета документов, касающихся передачи земельного участка.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Мусаева на 10 суток.