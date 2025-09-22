Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    Мэр Тбилиси: Средства на революцию теперь привлекаются через университеты

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 13:42
    Мэр Тбилиси: Средства на революцию теперь привлекаются через университеты

    Схемы организации "революционных сценариев" через неправительственные организации (НПО) уже разоблачены, а теперь начался процесс привлечения средств через вузы.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя финансирование акций протеста в стране.

    Он отметил, что информация, распространенная телеканалом İmedi Kvirisi о финансировании акций протеста Грузинским университетом и бывшим руководителем Фонда совместных инвестиций Георгием Бачиашвили, не стала для него новостью:

    "Это еще раз подтверждает его участие в политических процессах. Схема организации революций через НПО и раскола общества уже раскрыта. Теперь, как видно, средства поступают через университеты. Однако на все будет дан ответ в рамках закона".

    Каладзе добавил, что план оппозиции по мирному свержению правительства 4 октября не реализуется: "4 октября ничего не произойдет. Единственным событием будет празднование победы партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Это будет победа как нашей страны, так и нашего народа".

    Каха Каладзе Грузия
    Tbilisi meri: QHT-lərlə inqilabların təşkili sxemi deşifrə olunub, indi universitetlərdən istifadə edilir

    Последние новости

    14:27

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью 1130,6 га

    Внутренняя политика
    14:23

    Мальта объявит о признании Палестины на Генассамблее ООН

    Другие страны
    14:22
    Фото

    Новым жителям села Гасанриз вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:21

    Житель Баку погиб, упав с орехового дерева в Гахе

    Происшествия
    14:21

    Роланд Прайс: Всемирный банк и ЕС в 2026 году будут развивать Средний коридор

    Инфраструктура
    14:17

    В Бакинском военном суде зачитали документы о нападении на села Малыбейли и Гушчулар

    Происшествия
    14:11

    Мэтью Брайза: После подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией инвестиции в регион увеличатся

    Внешняя политика
    14:09

    Мурад Мурадов: Частые контакты между Баку и Ереваном ускорят мирный процесс

    В регионе
    14:09

    Азербайджан назвал главные вызов многомиллиардных энергопроектов

    Энергетика
    Лента новостей