Схемы организации "революционных сценариев" через неправительственные организации (НПО) уже разоблачены, а теперь начался процесс привлечения средств через вузы.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя финансирование акций протеста в стране.

Он отметил, что информация, распространенная телеканалом İmedi Kvirisi о финансировании акций протеста Грузинским университетом и бывшим руководителем Фонда совместных инвестиций Георгием Бачиашвили, не стала для него новостью:

"Это еще раз подтверждает его участие в политических процессах. Схема организации революций через НПО и раскола общества уже раскрыта. Теперь, как видно, средства поступают через университеты. Однако на все будет дан ответ в рамках закона".

Каладзе добавил, что план оппозиции по мирному свержению правительства 4 октября не реализуется: "4 октября ничего не произойдет. Единственным событием будет празднование победы партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Это будет победа как нашей страны, так и нашего народа".