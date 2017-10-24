Медведев прибыл в Ереван

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в столицу Армении с официальным двухдневным визитом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Премьер-министр России 24 октября примет участие в российско-армянских переговорах, в ходе которых стороны обсудят темы инвестиционного, промышленного и гуманитарного взаимодействия. К подписанию готовится пакет межправительственных, межведомственных и межрегиональных документов о сотрудничестве.

25 октября Д.Медведев также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, в ходе которого главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана обсудят меры по противодействию нелегальному обороту товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза, а также интеграционные процессы.

В ходе заседания также планируется обсудить формирование единых рынков нефти, газа и электроэнергии, а также дорожную карту по реализации согласованной транспортной политики государств ЕврАзЭС на среднесрочную перспективу.