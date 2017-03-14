Максим Шевченко: Россия не намерена втягиваться в авантюры некоторых членов ОДКБ

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Россия не позволит втянуть себя в авантюры, которые возникают у тех или иных членов Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ), заявил Report член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, политолог Максим Шевченко.

"Между членами ОДКБ нет ни малейших разногласий, которые носили бы существенный характер. Я считаю, что, конечно, Россия с уважением относится к мнению партнеров, но Россия не позволит втянуть себя в авантюры, которые возникают у тех или иных членов ОДКБ, так и сама не будет подобные авантюры провоцировать, но будет, безусловно, защищать свои интересы", - заявил М.Шевченко.

Говоря о развитии проекта ЕАЭС политолог подчеркнул, что у проекта есть такая же перспектива, как в свое время была и у Европейского союза.

"Интеграция на евразийском пространстве идет гораздо быстрее. А этот поезд - это будущее, это очевидно", - добавил он.