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Люди оказались под завалами в шахтах на Камчатке

Люди оказались под завалами в шахтах на Камчатке В настоящее время неизвестна судьба двоих рабочих
В регионе
6 января 2021 г. 09:48
Люди оказались под завалами в шахтах на Камчатке

Люди оказались под завалами результате обрушения в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили региональные власти.

По предварительной информации, под завал попали пять человек, трое из них выбрались на поверхность самостоятельно. В настоящее время неизвестна судьба двоих рабочих, указано в сообщении.

"Сейчас под землей работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идёт разборка завала. Связи с ними нет, поэтому о судьбе двух работников, которые не сумели вовремя выбраться из шахты, пока ничего неизвестно", – заявил врио заместителя председателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко.

По его словам, силы и средства экстренных служб находятся в готовности для оказания помощи пострадавшим, к вылету готов вертолет медицины катастроф.

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