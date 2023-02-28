Лукашенко направился с государственным визитом в Китай

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Китай. Его визит завершится 2 марта.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с государственным визитом в Китай. Его визит завершится 2 марта.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

В рамках визита Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в узком и расширенном составах. В центре внимания будут вопросы развития торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, реализация совместных масштабных проектов, взаимодействие в политической сфере, реагирование на наиболее острые вызовы в современной международной обстановке.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах.

Планируется, что в Пекине Лукашенко также проведет ряд встреч с высшими должностными лицами КНР, руководством ведущих китайских корпораций.