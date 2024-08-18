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Лукашенко готовится к уходу с поста президента Беларуси

Лукашенко готовится к уходу с поста президента Беларуси Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готовит жителей республики к своему будущему уходу с поста главы государства.
В регионе
18 августа 2024 г. 17:55
Лукашенко готовится к уходу с поста президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готовит жителей республики к своему будущему уходу с поста главы государства.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью для программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

"Я готовлю к этому (к уходу с поста президента - ред.) людей, я не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал. Мы конституцию недавно под перемены выстроили. Но мы не хотим перемен, чтобы это революция какая-то была. Я сторонник не революционных, а эволюционных перемен. И мы за эти годы сделали очень многое, чтобы выстроить то, что вы сейчас видите. Кому-то нравится, не нравится, но люди в общем-то комфортно себя чувствуют", - сказал белорусский лидер.

Напомним, что 10 августа во время общения с жителями агрогородка Городище Шкловского района Могилевской области Лукашенко в ответ на просьбу одной из жительниц баллотироваться на предстоящих в 2025 году выборах главы государства заявил, что гражданам Беларуси надо привыкать к мысли, что у них будет другой президент.

Белорусский лидер отметил, что при уходе с поста он должен оставить преемнику мирную и спокойную страну.

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Версия на азербайджанском языке Lukaşenko dövlət başçısı postunu tərk etməyə hazırlaşır

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