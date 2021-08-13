Ликвидация последствий разлива нефти под Новороссийском завершена

Глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань сообщил, что ликвидация последствий разлива нефти под Новороссийском закончена, но в настоящий момент продолжается мониторинг обстановки.

Ликвидация последствий разлива нефти под Новороссийском закончена, но в настоящий момент продолжается мониторинг обстановки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань.

Он также сообщил, что акватория и берег Черного моря в месте разлива нефти чистые.

Кроме того, компания проверила все оборудование после инцидента с разливом нефти, все гидрокомпенсаторы находятся в нормальном состоянии.

В качестве основной версии, по словам Горбаня, рассматривается скрытый заводской брак, который привел к разрушению гидрокомпенсатора. Он также заверил, что информация об объеме разлива нефти будет опубликована на следующей неделе.