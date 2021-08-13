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Ликвидация последствий разлива нефти под Новороссийском завершена

Ликвидация последствий разлива нефти под Новороссийском завершена Глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань сообщил, что ликвидация последствий разлива нефти под Новороссийском закончена, но в настоящий момент продолжается мониторинг обстановки.
В регионе
13 августа 2021 г. 15:15
Ликвидация последствий разлива нефти под Новороссийском завершена

Ликвидация последствий разлива нефти под Новороссийском закончена, но в настоящий момент продолжается мониторинг обстановки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань.

Он также сообщил, что акватория и берег Черного моря в месте разлива нефти чистые.

Кроме того, компания проверила все оборудование после инцидента с разливом нефти, все гидрокомпенсаторы находятся в нормальном состоянии.

В качестве основной версии, по словам Горбаня, рассматривается скрытый заводской брак, который привел к разрушению гидрокомпенсатора. Он также заверил, что информация об объеме разлива нефти будет опубликована на следующей неделе.

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