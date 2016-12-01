Лидеры AKP и MHP завершили обсуждение законопроекта конституции

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции, председатель правящей Партии справедливости и развития (AKP) Бинали Йылдырым в резиденции Чанкая встретился с председателем Партии националистического движения (MHP) Довлетом Бахчели.

Как сообщает Report со ссылкой на Нabertürk, премьер-министр и лидер оппозиции обсудили законопроект, предусматривающий дополнения и изменения к конституции страны.

После встречи Б.Йылдырым и Д.Бахчели провели совместную пресс-конференцию.

"Самое значительное изменение - это продолжение отношений с партией президента. Законопроект от имени AKP будет представлен Великому национальному собранию Турции. Мы согласовали этот текст с MHP. В течение 60 дней после завершения работы над законопроектом планируется его вынесение на референдум", - подчеркнул Б.Йылдырым.