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    Лидеры AKP и MHP завершили обсуждение законопроекта конституции

    Бинали Йылдырым: В течение 60 дней после завершения работы над законопроектом планируется его вынесение на референдум

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции, председатель правящей Партии справедливости и развития (AKP) Бинали Йылдырым в резиденции Чанкая встретился с председателем Партии националистического движения (MHP) Довлетом Бахчели.

    Как сообщает Report со ссылкой на Нabertürk, премьер-министр и лидер оппозиции обсудили законопроект, предусматривающий дополнения и изменения к конституции страны.

    После встречи Б.Йылдырым и Д.Бахчели провели совместную пресс-конференцию. 

    "Самое значительное изменение - это продолжение отношений с партией президента. Законопроект от имени AKP будет представлен Великому национальному собранию Турции. Мы согласовали этот текст с MHP.  В течение 60 дней после завершения работы над законопроектом планируется его вынесение на референдум", - подчеркнул Б.Йылдырым.

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