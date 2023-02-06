Лидеры Грузии, Узбекистана и Индии заявили о готовности оказать помощь Турции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования Турции в связи с гибелью множества граждан в результате стихийного бедствия.
Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.
"Грузия поддерживает турецкий народ в это трудное время. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших", - написала Зурабишвили в соцсетях.
МИД Грузии также выразило соболезнования в связи с землетрясением в Турции. "Опечалены известием о разрушительном землетрясении в провинции Кахраманмараш. Выражаем соболезнования правительству и народу Турции, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении МИД в Twitter.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
"Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.
В МИД Узбекистана выразили соболезнования Турции в связи с многочисленными жертвами.
Кроме того, свои соболезнования выразил и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил, что в Индии разделяют боль Турции в связи с жертвами и разрушениями в результате стихийного бедствия.
"Индия солидарна с народом Турции и готова предложить посильную помощь в преодолении последствий трагедии", - добавил Моди.