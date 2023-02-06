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Лидеры Грузии, Узбекистана и Индии заявили о готовности оказать помощь Турции

Лидеры Грузии, Узбекистана и Индии заявили о готовности оказать помощь Турции Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования Турции в связи с гибелью множества граждан в результате стихийного бедствия.
В регионе
6 февраля 2023 г. 12:42
Лидеры Грузии, Узбекистана и Индии заявили о готовности оказать помощь Турции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования Турции в связи с гибелью множества граждан в результате стихийного бедствия.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

"Грузия поддерживает турецкий народ в это трудное время. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших", - написала Зурабишвили в соцсетях.

МИД Грузии также выразило соболезнования в связи с землетрясением в Турции. "Опечалены известием о разрушительном землетрясении в провинции Кахраманмараш. Выражаем соболезнования правительству и народу Турции, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также направил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Глава государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщили в пресс-службе узбекистанского лидера.

В МИД Узбекистана выразили соболезнования Турции в связи с многочисленными жертвами.

Кроме того, свои соболезнования выразил и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он отметил, что в Индии разделяют боль Турции в связи с жертвами и разрушениями в результате стихийного бедствия.

"Индия солидарна с народом Турции и готова предложить посильную помощь в преодолении последствий трагедии", - добавил Моди.

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