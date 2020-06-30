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Лидер армянской оппозиции заразился коронавирусом

​Лидер армянской оппозиции заразился коронавирусом

Гагик Царукян

Коронавирус выявлен у лидера армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

Сообщается, что ранее COVID-19 был выявлен у сына Царукяна.

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