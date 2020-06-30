Лидер армянской оппозиции заразился коронавирусом

​Лидер армянской оппозиции заразился коронавирусом

30 июня, 2020 21:25

Гагик Царукян https://report.az/storage/news/723415af88d007baf50b0bfa27b05395/57243f0f-4807-4770-8e77-7338bbc75218_292.jpg Коронавирус выявлен у лидера армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу. Сообщается, что ранее COVID-19 был выявлен у сына Царукяна.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Эта новость также доступна на других языках: Ermənistanda milyonçu deputat koronavirusa yoluxdu

Новости партнеров