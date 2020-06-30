​Лидер армянской оппозиции заразился коронавирусом

Коронавирус выявлен у лидера армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.
Сообщается, что ранее COVID-19 был выявлен у сына Царукяна.
Коронавирус выявлен у лидера армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.
Сообщается, что ранее COVID-19 был выявлен у сына Царукяна.
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