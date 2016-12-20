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    Лавров: Убийство посла - это подлый террористический акт

    В Москве проходит встреча глав МИД России и Турции

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ "Убийство посла России в Турции Андрея Карлова - это подлый террористический акт".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече  с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Москве.

    "Москва признательна Турции за мгновенную реакцию на убийство посла РФ в Анкаре", - заявил министр.

    По его словам, российская следственная группа уже прибыла в Турцию для расследования убийства российского посла. 

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