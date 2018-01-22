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    Лавров: Односторонние действия США привели в бешенство Турцию

    Власти США решением о создании отрядов безопасности в Сирии подтолкнули Турцию на ответные действия© Report/ Elshan Baba

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Власти США решением о создании "отрядов безопасности" в Сирии привели в бешенство Турцию и подтолкнули ее на ответные действия. 

    Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    "Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию", - заявил глава МИД России.

    Отметим, что ранее Вашингтон объявил о создании "отрядов безопасности" на сирийско-турецкой границе на базе военизированных курдских отрядов, которые, по мнению Турции, связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет закрывать глаза на действия Вашингтона - "новая армия будет уничтожена еще до ее формирования".

    Военная операция, получившая название "Оливковая ветвь", стартовала 20 января.

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