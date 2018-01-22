Лавров: Односторонние действия США привели в бешенство Турцию

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Власти США решением о создании "отрядов безопасности" в Сирии привели в бешенство Турцию и подтолкнули ее на ответные действия.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Многие политологи спрашивают, почему мы переживаем, и говорят, что чем хуже, тем лучше: пусть США доказывают свою недоговороспособность, свою разрушительную роль в мировых делах, будь то Иран или Сирия, где сейчас тоже предпринимаются односторонние действия, которые привели в бешенство уже Турцию", - заявил глава МИД России.

Отметим, что ранее Вашингтон объявил о создании "отрядов безопасности" на сирийско-турецкой границе на базе военизированных курдских отрядов, которые, по мнению Турции, связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет закрывать глаза на действия Вашингтона - "новая армия будет уничтожена еще до ее формирования".

Военная операция, получившая название "Оливковая ветвь", стартовала 20 января.