Лавров и Мирзоян проведут переговоры 20 марта

Глава МИД России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с армянским коллегой Араратом Мирозяном 20 марта.

Глава МИД России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с армянским коллегой Араратом Мирозяном 20 марта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе брифинга в четверг сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Они обсудят ситуацию в регионе, реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

"Мы рассчитываем, что предстоящая встреча будет способствовать совершенствованию качества диалога с Ереваном, а также работать на укрепление безопасности и стабильности на Южном Кавказе", - сказала Захарова.