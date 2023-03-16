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Лавров и Мирзоян проведут переговоры 20 марта

Лавров и Мирзоян проведут переговоры 20 марта Глава МИД России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с армянским коллегой Араратом Мирозяном 20 марта.
В регионе
16 марта 2023 г. 17:04
Лавров и Мирзоян проведут переговоры 20 марта

Глава МИД России Сергей Лавров проведет в Москве переговоры с армянским коллегой Араратом Мирозяном 20 марта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом в ходе брифинга в четверг сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Они обсудят ситуацию в регионе, реализацию трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

"Мы рассчитываем, что предстоящая встреча будет способствовать совершенствованию качества диалога с Ереваном, а также работать на укрепление безопасности и стабильности на Южном Кавказе", - сказала Захарова.

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Версия на английском языке Russian Foreign Minister Lavrov to meet with his Armenian counterpart in Moscow

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