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Лавров предложил провести встречу в формате "3+3" в Армении и Азербайджане

Лавров предложил провести встречу в формате "3+3" в Армении и Азербайджане Готовится третья встреча представителей стран платформы регионального сотрудничества "З+3".
В регионе
21 мая 2025 г. 13:17
Лавров предложил провести встречу в формате 3+3 в Армении и Азербайджане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил провести третью министерскую встречу в формате "3+3" на территории Армении и Азербайджана. 

Как сообщает Report, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Ереване. 

По его словам, формат "3+3" обладает всеми предпосылками для того, чтобы стать важным инструментом укрепления долгосрочного мира и безопасности в регионе, а также способствовать развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, транспортных связей и культурных традиций стран Южного Кавказа и их ближайших соседей.

"Мы обсуждали вопрос о месте проведения третьей встречи. Считаю, что желающие принять у себя это мероприятие Армения и Азербайджан вполне могут договориться между собой. Мы готовы этому содействовать. О последовательности заседания - мы за то, чтобы два следующих мероприятия состоялись в столицах Армении и Азербайджана", - сказал Лавров.

Он отметил, что на состоявшихся встречах в Тегеране и Стамбуле удалось достичь определенного оптимизма в отношении будущего данной платформы.

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Готовится третья встреча представителей стран платформы регионального сотрудничества "З+3".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном в Ереване.

"Москва видит немалый потенциал для работы на платформе "З+3", который представляет интересы стран Южного Кавказа и их непосредственных соседей – России, Ирана и Турции", - отметил Лавров.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov "3+3" formatında görüşün Ermənistan və Azərbaycanda keçirilməsini təklif edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Lavrov: Third meeting in 3+3 format being prepared

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