Лавров дал обед в честь покидающего Москву Полада Бюльбюльоглу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал обед по случаю завершения миссии посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюльоглу, который 18 лет занимал эту должность.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал обед по случаю завершения миссии посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюльоглу, который 18 лет занимал эту должность.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, перед началом приема в торжественной обстановке глава МИД РФ вручил азербайджанскому дипломату орден Александра Невского.

На церемонии присутствовало руководство российского дипведомства, послы ряда стран, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие высокопоставленные лица.

Награда была ранее присвоена Бюльбюльоглу указом президента России Владимира Путина "за заслуги в укреплении российско-азербайджанского союзнического взаимодействия".

Полад Бюльбюльоглу был избран депутатом парламента Азербайджана на внеочередных выборах, состоявшихся 1 сентября. Ранее он на протяжении 18 лет занимал должность посла Азербайджана в России.