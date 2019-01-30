Лабораторно подтвердилось 20 летальных исходов в Грузии от "свиного гриппа"

Тбилиси. 30 января. REPORT.AZ/ Лабораторно подтвердилось 20 летальных исходов в Грузии от вируса A (H1N1, "свиной грипп").

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, за последние 4 недели отмечено сокращение случаев распространения вируса А (H1N1): "Сокращение статистики наблюдается не только с точки зрения распространения заболевания, но и размещения больных в медицинские учреждения. Хотя уменьшение числа больных не является резким, в любом случае нет темпов роста. Также сокращается количество обращений в скорую помощь и круглосуточные медицинские учреждения".

А.Гамкрелидзе сказал, что уточненная информация относительно "свиного гриппа" будет обнародована в конце сезона гриппа.