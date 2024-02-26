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Кулеба: Произведенные в Европе боеприпасы должны быть отправлены в Украину

Кулеба: Произведенные в Европе боеприпасы должны быть отправлены в Украину Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны, кроме Украины. Это связано с острой нехваткой снарядов в украинской армии.
В регионе
26 февраля 2024 г. 13:54
Кулеба: Произведенные в Европе боеприпасы должны быть отправлены в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из Европы в другие страны, кроме Украины. Это связано с острой нехваткой снарядов в украинской армии.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RND.

"Все контракты на экспорт боеприпасов, произведенных в Европе, в третьи страны должны быть приостановлены, и должны быть отправлены в Украину. Каждый патрон, произведенный в Европе, должен служить цели защиты Европы", - сказал он.

Кроме того, Кулеба обвинил западных союзников в нехватке боеприпасов.

"Я жалуюсь на нехватку боеприпасов на каждой встрече с нашими партнерами. Они поздно решили наращивать собственное производство, заключать долгосрочные контракты и запускать новые производственные линии... Мы прилагаем все усилия для того, чтобы боеприпасы теперь закупались европейскими государствами в третьих странах и предоставлялись Украине", - добавил министр.

Ранее Bloomberg сообщил о том, что Евросоюз не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине к условленному ранее сроку - 1 марта 2024 года. К этому времени у стран ЕС наберется только 600 тыс. боеприпасов. По словам еврокомиссара по вопросам финансов Йоханнеса Хана, ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.

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