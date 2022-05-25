Кулеба: НАТО не решится на разблокирование морского экспорта Украины

НАТО вряд ли решится на силовое разблокирование морского продовольственного экспорта Украины.

НАТО вряд ли решится на силовое разблокирование морского продовольственного экспорта Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Если НАТО не закрыло небо над Украиной в самые трагичные моменты войны, то почему же они сейчас откроют море, чтобы можно было без преград экспортировать?" – сказал он на Украинском завтраке в Давосе, где проходит в среду Всемирный экономический форум.

"Я всем сердцем буду приветствовать, но не думаю, что будет достаточно сил и мужества, чтобы найти такое силовое решение", – отметил Кулеба.

В то же время он сообщил, что Украина ищет сейчас решение проблемы.

"Видим, что если прервется сельскохозяйственный цикл, то это приведет к многолетним проблемам с продовольствием в мире", – подчеркнул министр.

Он также предупредил, что даже если РФ подпишет гарантии мирного прохода, то в любой момент может нарушить это соглашение.