Кремль: Россия хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной

"Москва хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной".

"Москва хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Скажем так, некий процесс имеет место, но, конечно, мы желали бы более активных и более содержательных переговоров", - отметил Песков, комментируя процесс переговоров РФ с Украиной.

По его словам, в настоящее время по миру распространяется русофобия: "Существует очень мало мер, чтобы предотвратить это. Потому что международное право фактически не работает".