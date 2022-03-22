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Кремль: Россия хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной

Кремль: Россия хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной "Москва хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной".
В регионе
22 марта 2022 г. 15:15
Кремль: Россия хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной

"Москва хотела бы более активных и содержательных переговоров с Украиной".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Скажем так, некий процесс имеет место, но, конечно, мы желали бы более активных и более содержательных переговоров", - отметил Песков, комментируя процесс переговоров РФ с Украиной.

По его словам, в настоящее время по миру распространяется русофобия: "Существует очень мало мер, чтобы предотвратить это. Потому что международное право фактически не работает".

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Версия на английском языке Kremlin: We would like to hold more active and effective talks with Ukraine
Версия на азербайджанском языке Kreml: “Ukrayna ilə daha fəal və səmərəli danışıqlar aparmaq istərdik”

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