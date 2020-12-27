Кремль: Личные отношения Путина и Эрдогана дают возможность выхода из спорных ситуаций

Личные отношения президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана дают возможность гармоничного выхода из спорных ситуаций.

Личные отношения президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана дают возможность гармоничного выхода из спорных ситуаций.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

По словам Пескова, Россия и Турция являются крупнейшими геополитическими игроками, которые могут поспособствовать стабильности и безопасности в регионе.

"В нашем регионе Россия и Турция являются, наверное, крупнейшими странами, которые и могут, и должны вносить значимый вклад в дело безопасности и стабильности. По крайней мере, делать так, чтобы не было войны", - сказал он.