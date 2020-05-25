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Коронавирус подтвержден у 9 воспитанников детдома в Армении

Коронавирус подтвержден у 9 воспитанников детдома в Армении

Коронавирус подтвержден у девяти воспитанников и шестерых сотрудников детдома в Армении. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила министр труда и социальных вопросов страны Заруи Батоян.

"В детском доме имени Мари Измирлян протестированы 46 человек, у 15 подтверждена коронавирусная инфекция. Девять заразившихся – воспитанники учреждения, шестеро – сотрудники. К счастью, ни у кого из них нет симптомов, они чувствуют себя хорошо", - написала Батоян в Facebook.

По ее словам, заразившиеся не госпитализированы, а изолированы в учреждении, где легче обеспечить уход за детьми.

Министр сообщила, что первые подозрения на инфекцию появились у одного сотрудников, у которого температура поднялась до 37,6 градусов, он был сразу изолирован.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 23 мая, выявлен 7 113 случай заражения, излечились 3 145 пациента, 87 человек скончался.

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