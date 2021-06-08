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Кочарян: МИД Армении "обезглавлен"

Кочарян: МИД Армении "обезглавлен" Кочарян назвал позорной ситуацию в МИД, оставшемся без руководства
В регионе
8 июня 2021 г. 16:25
Кочарян: МИД Армении обезглавлен

Экс-президент Армении Роберт Кочарян назвал позорной ситуацию в министерстве иностранных дел, оставшемся без министра и его заместителей.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, на встрече с избирателями в Сисиане Кочарян заявил, что из-за бездарных действий высшего политического руководства Армении госсистема оказалась в коллапсе. По его мнению, наглядной иллюстрацией этого коллапса является ситуация во внешнеполитическом ведомстве.

Кочарян подчеркнул, что сегодня это учреждение "обезглавлено".

"Но этой структуры нет, и кто теперь должен работать, непонятно", - сказал он.

Кочарян считает, что во власти в Армении оказались случайные люди.

И. о. главы МИД Армении Ара Айвазян ушел в отставку 27 мая, после обнародования Пашиняном плана по деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном. Позже его примеру последовали все четверо заместителей.

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