Казахстан закрыл свое торговое представительство в России

Власти Казахстана закрыли свое торговое представительство в России.

Власти Казахстана закрыли свое торговое представительство в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении правительства республики "О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", опубликованном в понедельник на сайте online.zakon.kz.

"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в документе. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

1 февраля пресс-служба министерства торговли и интеграции сообщила, что в рамках процесса оптимизации работы государственных органов с учетом высокого уровня взаимодействия с РФ принято решение об упразднении торгпредства республики в России. Это связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы на российском направлении и решения всех операционных вопросов.