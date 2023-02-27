О нас

Казахстан закрыл свое торговое представительство в России

Казахстан закрыл свое торговое представительство в России Власти Казахстана закрыли свое торговое представительство в России.
В регионе
27 февраля 2023 г. 13:31
Казахстан закрыл свое торговое представительство в России

Власти Казахстана закрыли свое торговое представительство в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении правительства республики "О некоторых вопросах Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", опубликованном в понедельник на сайте online.zakon.kz.

"Ликвидировать государственное учреждение "Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации" Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в документе. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

1 февраля пресс-служба министерства торговли и интеграции сообщила, что в рамках процесса оптимизации работы государственных органов с учетом высокого уровня взаимодействия с РФ принято решение об упразднении торгпредства республики в России. Это связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы на российском направлении и решения всех операционных вопросов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kazakhstan closes its trade representation in Russia

Экслюзивные новости

Более 20 пострадавших при землетрясении в Турции детей привлечены к обучению в школах Баку
Более 20 пострадавших при землетрясении в Турции детей привлечены к обучению в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30
Житель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
ФотоЖитель Ходжалы: Армяне избили меня, плоскогубцами вырвали ногти и выбили зубы
24 февраля 2023 г. 11:59
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
Политолог: Для нормализации отношений Ирана и Азербайджана необходимо наказать виновных в теракте
22 февраля 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi