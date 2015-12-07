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    Казахстан усилил наблюдение на Каспии после пожара на платформе "Гюнешли"

    Погранслужба Казахстана: На сегодня в регионе сохраняются сложные метеоусловия

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Казахстанские корабли после пожара на азербайджанской нефтяной платформе "Гюнешли" в Каспийском море осуществляют усиленное наблюдение за обстановкой, чтобы оказать помощь в случае обнаружения пострадавших. Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявили в пресс-службе погранслужбы Казахстана.

    "На сегодня в регионе сохраняются сложные метеоусловия. Несмотря на это, начальником береговой охраны была дана команда катерам и кораблям, находящимся в зоне ответственности, осуществить наблюдение и усиленный контроль над обстановкой. При обнаружении каких-либо объектов или потерпевших, осуществить доклад, оказать необходимую помощь", — сообщили в пресс-службе.

    Пожар на морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) произошел в пятницу после обрыва газовой линии из-за шторма в Каспийском море. По последним данным, 29 человек пропали без вести, 33 спасены, один погиб. В Азербайджане был объявлен однодневный траур.

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