Казахстан и Иордания расширяют двустороннее сотрудничество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Иордании Абдалла II по итогам переговоров приняли совместное заявление.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Иордании Абдалла II по итогам переговоров приняли совместное заявление.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Отмечается, что в заявлении главы государств подтвердили важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений, основанных на общих ценностях и интересах, выразили взаимное стремление и далее поддерживать всесторонний диалог на всех уровнях.

"Подчеркнута необходимость углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура, информационные технологии, обрабатывающая промышленность и фармацевтика. Достигнуты договоренности по изучению новых возможностей в целях укрепления торгово-экономических связей и создания благоприятных условий для реализации совместных проектов в различных секторах. Стороны подтвердили готовность расширять сотрудничество в атомной отрасли", - отмечается в документе.

Отмечена важность развития транспортных и логистических маршрутов, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, способствующих укреплению торгово-экономических связей между Иорданией и Казахстаном, а также обсуждена возможность открытия прямого авиасообщения между двумя странами для развития туристической отрасли и интенсификации деловых контактов.

Согласно заявлению, президент Касым-Жомарт Токаев и король Абдалла II бен аль-Хусейн договорились расширять сотрудничество в сфере образования, включая обмен студентами и преподавателями, разработку совместных образовательных программ и научных исследований. Они также подтвердили намерение углублять культурные связи путем организации совместных мероприятий, в том числе выставок и дней культуры, которые способствуют упрочению уз дружбы между народами.