О нас

Казахстан и Иордания расширяют двустороннее сотрудничество

Казахстан и Иордания расширяют двустороннее сотрудничество Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Иордании Абдалла II по итогам переговоров приняли совместное заявление.
В регионе
19 февраля 2025 г. 18:16
Казахстан и Иордания расширяют двустороннее сотрудничество

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Иордании Абдалла II по итогам переговоров приняли совместное заявление.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Отмечается, что в заявлении главы государств подтвердили важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений, основанных на общих ценностях и интересах, выразили взаимное стремление и далее поддерживать всесторонний диалог на всех уровнях.

"Подчеркнута необходимость углубления взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, инфраструктура, информационные технологии, обрабатывающая промышленность и фармацевтика. Достигнуты договоренности по изучению новых возможностей в целях укрепления торгово-экономических связей и создания благоприятных условий для реализации совместных проектов в различных секторах. Стороны подтвердили готовность расширять сотрудничество в атомной отрасли", - отмечается в документе.

Отмечена важность развития транспортных и логистических маршрутов, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, способствующих укреплению торгово-экономических связей между Иорданией и Казахстаном, а также обсуждена возможность открытия прямого авиасообщения между двумя странами для развития туристической отрасли и интенсификации деловых контактов.

Согласно заявлению, президент Касым-Жомарт Токаев и король Абдалла II бен аль-Хусейн договорились расширять сотрудничество в сфере образования, включая обмен студентами и преподавателями, разработку совместных образовательных программ и научных исследований. Они также подтвердили намерение углублять культурные связи путем организации совместных мероприятий, в том числе выставок и дней культуры, которые способствуют упрочению уз дружбы между народами.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
15 февраля 2025 г. 05:16
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
15 февраля 2025 г. 01:38
С 1988 по 2024 год армяне преднамеренно убили 18 850 человек
С 1988 по 2024 год армяне преднамеренно убили 18 850 человек
18 февраля 2025 г. 20:22
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
14 февраля 2025 г. 21:48
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
14 февраля 2025 г. 16:28
WSJ раскрыла новые детали крушения F-16 в Украине
WSJ раскрыла новые детали крушения F-16 в Украине
15 февраля 2025 г. 04:48
В Белом доме повесили фото Трампа, сделанное при его аресте
В Белом доме повесили фото Трампа, сделанное при его аресте
14 февраля 2025 г. 17:43
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
15 февраля 2025 г. 18:54
В 1988 году были массово уволены работники-азербайджанцы Карабахского шелкового комбината
В 1988 году были массово уволены работники-азербайджанцы Карабахского шелкового комбината
18 февраля 2025 г. 20:19
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 16 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 16 градусов
15 февраля 2025 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi