Казахстан анонсировал очередную встречу по Сирии

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Очередная встреча по урегулированию ситуации в Сирии может состояться в Астане в 20-х числах февраля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"По информации, которую мы получаем от представителей стран-гарантов астанинского процесса,… стороны ведут подготовку к очередному раунду переговоров в Астане согласно ранее достигнутым договоренностям. Речь идет о 20-х числах февраля, но информация требует окончательного подтверждения со стороны стран-гарантов", — сказал Абдрахманов журналистам.