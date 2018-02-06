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    Казахстан анонсировал очередную встречу по Сирии

    Переговоры запланированы на вторую половину февраля

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Очередная встреча по урегулированию ситуации в Сирии может состояться в Астане в 20-х числах февраля.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

    "По информации, которую мы получаем от представителей стран-гарантов астанинского процесса,… стороны ведут подготовку к очередному раунду переговоров в Астане согласно ранее достигнутым договоренностям. Речь идет о 20-х числах февраля, но информация требует окончательного подтверждения со стороны стран-гарантов", — сказал Абдрахманов журналистам.

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