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Из Азербайджана в Грузию планируется дополнительно доставить джейранов

Из Азербайджана в Грузию планируется дополнительно доставить джейранов Из Азербайджана в Грузию планируется доставить дополнительно еще 83 джейранов.
В регионе
19 апреля 2022 г. 11:12
Из Азербайджана в Грузию планируется дополнительно доставить джейранов

Из Азербайджана в Грузию планируется доставить дополнительно еще 83 джейранов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев во время встречи с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отаром Шамугия.

Министр поблагодарил азербайджанскую сторону за переданных Грузии 83 джейранов из Ширванского национального парка. Было отмечено, что в настоящее время популяция этого вида в Национальном парке Вашловани и Самухской долине превысила 200 особей.

Проект по восстановлению популяции джейранов в Грузии был запущен в 2013 году. Проект осуществляется при активной поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) и правительства Азербайджана.

Восстановление популяции джейранов является одним из главных приоритетов грузинских экологов.

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Версия на английском языке Azerbaijan to send goitered gazelles to Georgia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Gürcüstana əlavə ceyran aparılacaq

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