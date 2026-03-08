Иран заявил о 104 погибших после атаки на эсминец IRIS Dena

По меньшей мере 104 человека погибли и 20 числятся пропавшими без вести в результате атаки подлодки США на иранский эсминец IRIS Dena.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии Ирана, заявление которой распространила иранская гостелерадиокомпания.

По ее данным, на борту корабля находились 136 членов экипажа.

Отмечается, что эсминец возвращался с военных учений.