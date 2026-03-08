Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Иран заявил о 104 погибших после атаки на эсминец IRIS Dena

    В регионе
    • 08 марта, 2026
    • 23:14
    Иран заявил о 104 погибших после атаки на эсминец IRIS Dena

    По меньшей мере 104 человека погибли и 20 числятся пропавшими без вести в результате атаки подлодки США на иранский эсминец IRIS Dena.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии Ирана, заявление которой распространила иранская гостелерадиокомпания.

    По ее данным, на борту корабля находились 136 членов экипажа.

    Отмечается, что эсминец возвращался с военных учений.

    Иран IRIS Dena эсминец США
    İran ABŞ-nin "IRIS Dena" esminesinə hücumu nəticəsində 104 nəfərin öldüyünü bildirib
    Ты - Король

    Последние новости

    23:51

    Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    23:44

    Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Гран-при с четырьмя медалями

    Индивидуальные
    23:28

    ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР в Тегеране

    Другие страны
    23:14

    Иран заявил о 104 погибших после атаки на эсминец IRIS Dena

    В регионе
    22:55

    Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе и Ормузский пролив

    Другие страны
    22:45

    СМИ: Новый верховный лидер Ирана будет носить фамилию Хаменеи

    В регионе
    22:34

    Турция направит шесть истребителей F-16 на север Кипра

    В регионе
    22:14

    США могут задействовать стратегический нефтяной резерв из-за операции против Ирана

    Другие страны
    21:53

    Иран осуществил очередной запуск ракет в направлении Израиля

    Другие страны
    Лента новостей