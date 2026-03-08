Иран заявил о 104 погибших после атаки на эсминец IRIS Dena
В регионе
- 08 марта, 2026
- 23:14
По меньшей мере 104 человека погибли и 20 числятся пропавшими без вести в результате атаки подлодки США на иранский эсминец IRIS Dena.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армии Ирана, заявление которой распространила иранская гостелерадиокомпания.
По ее данным, на борту корабля находились 136 членов экипажа.
Отмечается, что эсминец возвращался с военных учений.
Последние новости
23:51
Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму АлиевуВнешняя политика
23:44
Сборная Азербайджана по дзюдо завершила Гран-при с четырьмя медалямиИндивидуальные
23:28
ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу ВВС КСИР в ТегеранеДругие страны
23:14
Иран заявил о 104 погибших после атаки на эсминец IRIS DenaВ регионе
22:55
Макрон обсудил с Пезешкианом ситуацию в регионе и Ормузский проливДругие страны
22:45
СМИ: Новый верховный лидер Ирана будет носить фамилию ХаменеиВ регионе
22:34
Турция направит шесть истребителей F-16 на север КипраВ регионе
22:14
США могут задействовать стратегический нефтяной резерв из-за операции против ИранаДругие страны
21:53