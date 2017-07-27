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    Иран провел испытание ракеты-носителя

    Симург способен выводить аппараты массой до 250 кг на высоту 500 км

    Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Иран провел успешные испытания ракеты-носителя "Симург" для запуска спутников в космос, передает Report со ссылкой на PressTV.

    Отметим, что "Симург" способен выводить аппараты массой до 250 кг на высоту 500 км.

    Запуск ракеты-носителя «Симорг» был приурочен к открытию в Иране космодрома. Сообщается, что на этом космодроме будут проводиться все этапы подготовки, запуска контроля спутников и управления ими. Иранские власти планируют оснастить космодром современными техническими стандартами.

    Иран является одной из 24 стран-учредителей созданного в 1959 году Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. 

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