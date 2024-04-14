Иран считает атаку на Израиль "законным и оправданным актом самозащиты"

Иран назвал нападение на Израиль "законным и оправданным актом самозащиты от израильской агрессии".
Как передает
"Как ответственный член Организации Объединенных Наций, Исламская Республика Иран привержена целям и принципам, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций и международном праве, и подтверждает свою последовательную позицию, согласно которой она не стремится к эскалации или конфликту в регионе", - говорится в письме, размещенном на
Тем не менее, Иран предупреждает, что будет "защищать свой народ и интересы от любых угроз".