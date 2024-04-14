Иран считает атаку на Израиль "законным и оправданным актом самозащиты"

Иран назвал нападение на Израиль "законным и оправданным актом самозащиты от израильской агрессии".

Иран назвал нападение на Израиль "законным и оправданным актом самозащиты от израильской агрессии".

Как передает Report , об этом говорится в письме, направленном Тегераном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза Ванессе Фрейзер (1 апреля председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Мальте - ред.).

"Как ответственный член Организации Объединенных Наций, Исламская Республика Иран привержена целям и принципам, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций и международном праве, и подтверждает свою последовательную позицию, согласно которой она не стремится к эскалации или конфликту в регионе", - говорится в письме, размещенном на странице в соцсети Х постпредства Ирана в ООН.

Тем не менее, Иран предупреждает, что будет "защищать свой народ и интересы от любых угроз".