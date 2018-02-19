Иран предложил Багдаду военную помощь

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Иран готов поставить военную технику и снаряжение Ираку в рамках подписанного двумя странами меморандума о взаимопонимании в области обороны и военного сотрудничества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье на своей странице Министерство обороны ИРИ.

Соответствующее заявление было сделано заместителем министра обороны Хаджатуллой аль-Курейши во время состоявшейся в ведомстве встречи.

"Иранская сторона предложила военную помощь Ираку, включая оружие, боеприпасы, бронетехнику и артиллерию, - говорится в коммюнике. - Обе стороны также договорились о формировании специализированных профильных комитетов по каждой категории для изучения этих предложений, их утверждения и выбора необходимого вооружения и оборудования".